Tunisie : le congrès électif de Nidaa Tounes joue les prolongations

Le congrès électif de Nidaa Tounes, qui s'est tenu ce week-end, aurait dû annoncer ses résultats mardi 9 avril, mais le parti joue les prolongations pour désigner son bureau exécutif. Alors que les organisateurs rappellent que le règlement leur laisse quinze jours pour ce faire, Jeune Afrique décrypte les différentes tendances qui s'affrontent.

Pour la direction sortante, rien que de bien normal. « Il a fallu organiser le vote de plus de 1 800 militants pour élire un comité central de 217 membres, puis les 32 composant le bureau politique », précise Ons Hattab, députée et l’une des huit femmes siégeant au bureau politique. Selon les organisateurs du congrès, le règlement laisse à Nidaa quinze jours pour désigner son nouveau cercle de dirigeants et son président.