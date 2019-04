Le président par intérim algérien Abdelkader Bensalah s'est engagé, mardi dans un discours à la Nation retransmis à la télévision nationale, à organiser dans un délai de 90 jours « un scrutin présidentiel transparent et régulier ».

« Nous sommes tenus de concourir, citoyens, classe politique et institutions de l’État, afin de réunir les conditions, toutes les conditions, d’un scrutin présidentiel transparent et régulier, dont nous serons tous les garants, un scrutin qui permettra à notre peuple d’exercer son choix libre et souverain », a déclaré le président par intérim, s’engageant à organiser le scrutin sous 90 jours, comme prévu par la Constitution.