Rwanda : Bruno Le Maire représentera la France à la commémoration parisienne du génocide

C’est finalement Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie et des Finances, qui représentera l’exécutif français lors de la cérémonie du souvenir organisée à Paris par l’association de rescapés rwandais Ibuka.

À Kigali, le 7 avril, le président français Emmanuel Macron sera représenté par le député (LERM) Hervé Berville, membre du groupe d’amitié France-Rwanda-Burundi, lors de la 25e commémoration du génocide des Tutsi.

À Paris, le même jour, c’est Bruno Le Maire, son ministre de l’Économie et des Finances, qui se rendra, au nom du chef de l’État, à la cérémonie organisée au Parc de Choisy, dans le XIIIe arrondissement, par l’organisation de rescapés Ibuka, en présence de l’ambassadeur du Rwanda en France, Jacques Kabale, et de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Une information confirmée à Jeune Afrique par une source diplomatique rwandaise et par l’Élysée.

Ce matin, 5 avril, Emmanuel Macron a reçu une délégation d’Ibuka France emmenée par son président, l’historien Marcel Kabanda.

Dès la fin de cette audience, l’Élysee annonçait la composition d’une commission de neuf chercheurs et historiens chargés d’enquêter sur le rôle de la France au Rwanda entre 1990 et 1994. Ceux-ci devraient pouvoir accéder aux différents fonds d’archives de l’État français, avant de rendre un rapport dans deux ans.