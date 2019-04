RDC : Joseph Kabila choisit Jeannine Mabunda Lioko pour diriger l’Assemblée nationale

Jeannine Mabunda Lioko a été désignée candidate de la coalition FCC-Cach au poste de présidente du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Selon nos sources, c'est Joseph Kabila, « autorité morale » du Front commun pour le Congo (FCC), qui a tranché en sa faveur.

« C’est le choix du chef ». Cette confidence, livrée à Jeune Afrique sous couvert d’anonymat par un député du Front commun pour le Congo (FCC), résume le processus qui a conduit à la désignation, ce vendredi, de Jeannine Mabunda Lioko comme candidate unique de la coalition formée par le FCC et le Cach (Cap pour le changement, de Félix Tshisekedi) au poste de présidente du bureau définitif de l’Assemblée nationale.

Lors d’une réunion du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), ce vendredi, Jeannine Mabunda Lioko a adressé ses « remerciements au président Joseph Kabila et à [son] parti ». « Une élection n’est pas gagnée d’avance. J’ai besoin de votre soutien, et du soutien de tous les députés nationaux », a-t-elle ajouté. Aucune date n’a pour l’heure été fixée pour procéder au vote, mais l’issue ne fait que peu de doute, le FCC ayant à lui seul la majorité absolue au sein de l’Assemblée.

Trois autres noms sur la table

Selon un autre haut cadre de la coalition qui a désigné l’ancien président congolais comme son « autorité morale », « il y avait trois autres noms sur la table ». À l’en croire, Jeannine Mabunda Lioko a été préférée à Évariste Boshab et Aubin Minaku, tous deux anciens présidents de l’Assemblée nationale, et à Néhémie Mwilanya Wilondja, actuellement coordonnateur du FCC. « Joseph Kabila a, comme toujours, surpris tout le monde en désignant Jeannine Mabunda Lioko », glisse notre source.

Aubin Minaku, qui devrait donc selon toute vraisemblance laisser le siège qu’il occupait jusqu’ici à Jeannine Mabunda Lioko, assure considérer pour sa part que cette désignation est « un message clair de continuité, et d’appui aux femmes, aux droits de l’homme et à la démocratie ».

Actuelle présidente de la Ligue des femmes du PPRD, Jeannine Mabunda Lioko est détentrice d’une licence en droit de l’Université catholique de Louvain, en Belgique, et d’une licence spéciale en Sciences commerciales de l’Institut catholique des hautes études commerciales de Bruxelles.

En 2007, elle a été nommée ministre du Portefeuille, où elle a notamment été en charge de la réforme des entreprises publiques. En 2012, elle a été nommée conseillère spéciale de Joseph Kabila en matière de lutte contre les violences sexuelles. Un poste qu’elle a occupé jusqu’à la fin du mandat de ce dernier.

Un seul poste proposé pour l’opposition

Jean-Marc Kabund, président intérimaire de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS, le parti de Félix Tshisekdi), a pour sa part été désigné candidat au poste de premier vice-président de l’Assemblée nationale, et Boniface Balamage Nkolo (issu d’AAB, un parti membre de la coalition de Joseph Kabila) comme deuxième vice-président.

La coalition Lamuka, qui s’était constituée autour de la candidature de Martin Fayulu à la présidentielle et se positionne dans l’opposition, revendique pour sa part, conformément à la Constitution, un poste de rapporteur titulaire ainsi qu’un poste d’adjoint au rapporteur. Dans la liste présentée par le FCC et Cach, seul le poste de rapporteur adjoint leur a été octroyé, Musao Kalombo Mbuyu (AAA, parti membre du FCC) ayant été désigné comme candidat au poste de rapporteur titulaire.

L’élection devrait intervenir à la fin des discussions, qui se poursuivent actuellement entre les différentes forces politiques.