Cameroun : Jean-Pierre Saah, un producteur de musique influent et controversé

Il continue de fasciner malgré son décès, le 31 mars dernier, à la suite d’une agression à son domicile. La fin du parcours d’un magnat des affaires qui aura marqué de son influence l’univers musical africain de ces trois dernières décennies.

Il ne disposait d’aucune page officielle sur Internet. Pas de profil Facebook, pas de compte Twitter. Les photos de lui sont rares. Les informations le concernant, elles, sont presque inexistantes sur les moteurs de recherche. C’est que la vie de Jean-Pierre Saah, tué le 31 mars dernier à l’âge de 65 ans, était entourée de bien de mystères. « Il était très ouvert, recevait tout le monde chez lui et était toujours prompt à écouter et aider », rectifie d’emblée Bertrand Nono, son petit frère, qui reçoit avec son oncle dans la maison du défunt à Bonabéri, un quartier de Douala. Celle-là même où l’homme que l’on retient comme étant un homme d’affaires et un producteur de musique influent a été tué deux semaines plus tôt par des individus encore non identifiés.

C’est ici, dans cette villa avec jardin plongée dans le deuil, que s’est installée sa famille. Dans l’attente des funérailles, ils reçoivent quotidiennement des visiteurs, remettant les pièces du puzzle en place afin de constituer la personnalité de Jean-Pierre Saah.