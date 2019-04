Sénégal : un ouvrage colossal pour partir à la « reconquête de notre conscience historique »

25 volumes sur l’Histoire générale du Sénégal de la Préhistoire à nos jours. C’est le projet titanesque et inédit sur lequel planchent des équipes d’historiens, de professeurs et de chercheurs depuis 2013. Les cinq premiers volumes devraient paraître au cours du premier semestre de 2019.

« L’histoire n’est pas seulement l’affaire de l’historien », disait Cheikh Anta Diop. Un mantra que la quarantaine de professeurs, chercheurs, journalistes, scientifiques et historiens a fait sien pour l’élaboration de 25 volumes d’Histoire générale du Sénégal. Annoncé ce mercredi 3 avril par le chef de l’État lors de son discours à la nation, à la veille de la fête de l’indépendance, cet ouvrage ambitieux est le premier du genre au Sénégal.

L’entreprise est née en 2013 de l’initiative de l’universitaire et homme politique Iba Der Thiam, agrégé d’histoire et maître de conférence à la retraite. La réalisation de l’ouvrage « conditionne la reconquête de notre conscience historique, de notre identité nationale et de notre place dans l’évolution du monde », déclarait le professeur Thiam lors d’un appel lancé aux contributeurs.