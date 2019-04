RDC : quand l’ANR fait pression pour limiter les apparitions de Joseph Kabila à la télévision

L’Agence nationale de renseignement (ANR) a convoqué les directions de la RTNC, la chaîne publique, et de Télé 50, une chaîne privée proche du camp de Joseph Kabila. Il leur a été reproché de diffuser trop d’images de l’ancien chef de l’État. Une guerre des images qui raconte, en creux, la récurrence du débat sur le « vrai président ».

C’est un rappel à l’ordre qui a fait beaucoup réagir. Samedi 30 mars, Ernest Kabila, directeur général de la Radio-télévision nationale congolaise (RTNC), et Jean-Marie Kassamba, directeur général de Télé 50, une chaîne de télévision privée proche du Front commun pour le Congo (FCC) de Joseph Kabila, ont été convoqués par Jean-Pierre Mbombo Tshibi, directeur du Département de la sécurité intérieure de l’Agence nationale de renseignement (ANR/DSI). Au même moment, le signal de Télé 50 a été coupé, avant d’être rétabli quelques heures plus tard sans plus d’explication.

Ce dernier leur a enjoint de réduire le nombre de passages à l’écran de l’ancien chef de l’État, jugeant « exagérée » l’ampleur de la diffusion d’images de Joseph Kabila. « Le directeur Mbombo m’a demandé pourquoi je continuais à diffuser les images de Joseph Kabila. Il m’a dit : “Il faut que ces images soient extirpées de l’antenne” », rapporte Jean-Marie Kassamba.

« Mise au point » de Justin Inzun Kakiak

Une source de Jeune Afrique au sein de l’ANR confirme que l’objectif de cette réunion était bel et bien d’obtenir une limitation de la diffusion d’images de l’ancien président congolais. « Il s’agit de faire taire cette confusion, au sein de l’opinion publique, entre le vrai président et l’ancien », nous explique ce cadre, sous couvert d’anonymat.