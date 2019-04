Banque : Mauritius Commercial Bank lève 800 millions de dollars

La banque mauricienne vient de lever deux lignes de crédit d'un montant total de 800 millions de dollars (713 millions d'euros), qui doivent lui permettre de « répondre à ses besoins généraux », notamment en matière de commerce international.

The Mauritius Commercial Bank Ltd (MCB) a annoncé mardi 2 avril l’obtention d’une facilité émanant d’ « un large éventail de prêteurs couvrant l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie », et coordonnée par Standard Chartered Bank et Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, d’un montant de 800 millions de dollars.

L’offre initiale portait sur 500 millions de dollars, lancée le 30 janvier, « mais elle a été sur-souscrite jusqu’à dépasser le milliard de dollars, par un syndicat bancaire international, constitué de 24 banques géographiquement diversifiées », précise MCB, ce qui a poussé ses dirigeants à augmenter le montant de la transaction à 800 millions de dollars.

Pour Raoul Gufflet, directeur général adjoint de la MCB, cité par le communiqué, « cette sur-souscription témoigne de la reconnaissance internationale de la solvabilité de la MCB, en sa qualité d’emprunteur « investment grade », ainsi que de la confiance dans les solides fondamentaux et les perspectives de croissance de la banque ».

« Expansion locale et africaine »

Ces fonds seront affectés « aux besoins généraux de l’établissement, y compris pour le financement du commerce international », assure la banque dans son communiqué, Raoul Gufflet précisant qu’ils « contribuer[ont] à soutenir la MCB dans la poursuite de l’optimisation et de la diversification de son profil de financement, ainsi que de ses ambitions d’expansion locale et africaine ».

Le crédit se décompose en deux tranches, respectivement d’une durée d’un et deux ans, avec pour la seconde une option de prolongation d’un an, à la discrétion de l’emprunteur.