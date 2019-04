Taieb Ben Sghaier : « Pour Rolls-Royce, l’Afrique de l’Ouest est la région au plus grand potentiel »

Le chargé d'affaires pour les ventes Moyen-Orient-Afrique du motoriste britannique revient pour Jeune Afrique sur la stratégie de son entreprise, qui compte notamment accroître sa présence en Afrique de l’Ouest.

Né à Sousse, de mère anglaise et de père tunisien il y a 31 ans, Taieb Ben Sghaier, chargé d’affaires pour les ventes Moyen-Orient-Afrique, a passé son enfance en Tunisie, avant de faire des études en aérospatiale Stuttgart et Crownfield (Royaume-Uni) en mécanique des fluides et en turbo-réacteurs.

Entré chez Rolls-Royce en 2013, il est désormais installé à Abu Dhabi, où le motoriste a ouvert très récemment son centre de service clients qui couvre l’Afrique et le Moyen-Orient. Il évoque pour Jeune Afrique la stratégie du célèbre motoriste britannique alors que les nouveaux Airbus A330 neo (exclusivement motorisés par Rolls Royce) ont fait leur première rotation dans le ciel africain, chez Air Sénégal et Air Mauritius, avec la volonté d’accroître sa présence en Afrique de l’Ouest.