Maroc : la visite du roi Abdallah II de Jordanie placée sous le signe de la coopération économique

La coopération économique a été l'un des sujets phares abordés mercredi 27 et jeudi 28 mars lors de la sixième visite officielle du roi Abdallah II de Jordanie au Maroc.

Le roi Mohammed VI et le roi Abdallah II de Jordanie ont décidé de « hisser les relations de fraternité et de coopération entre le Maroc et la Jordanie au niveau d’un partenariat stratégique multidimensionnel », explique un communiqué conjoint relayé par Maghreb arabe presse (MAP).

Dans ce même texte, les deux souverains annoncent avoir décidé, dans le cadre de la visite d’amitié du souverain hachémite au Maroc, « de la mise en œuvre de projets concrets dans des domaines comme les énergies, l’agriculture et le tourisme ».

Les deux chefs d’État ont également convenu qu’une mission économique marocaine, comprenant des représentants de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et du Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM), effectuera une visite en Jordanie pour prospecter les opportunités d’investissements et de coopération entre les secteurs privés des deux pays. C’est ce qu’ajoute le communiqué lu par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, lors d’un point de presse tenu conjointement jeudi à Casablanca avec son homologue jordanien, Ayman Safadi.

Un centre de formation marocain en Jordanie

Mohammed VI a également plaidé pour la création d’un centre de formation/qualification professionnelle dans le royaume hachémite de Jordanie, « dans des spécialités relatives aux secteurs du tourisme, de l’agro-industrie et du bâtiment et travaux publics (BTP), ainsi que pour le partage avec ce pays frère de l’expérience du royaume du Maroc dans le domaine de la gestion des ressources hydriques », poursuit l’agence de presse officielle marocaine, qui ajoute que ce déplacement a également permis de souligner une « convergence de vue » des deux souverains sur plusieurs questions régionales.

Le roi jordanien est arrivé mercredi soir à Casablanca pour une visite d’amitié et de travail de deux jours, sur invitation du roi Mohammed VI. Il s’agit du sixième voyage du roi de Jordanie au Maroc. Il se rendra ensuite en France pour rencontrer le président Emmanuel Macron, puis en Tunisie pour assister au 30e sommet de la Ligue arabe.