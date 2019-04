Le pape François au Mozambique, à Madagascar et à Maurice début septembre

Le Vatican a annoncé mercredi que le pape François effectuerait début septembre un voyage de six jours à Madagascar, à l'île Maurice et au Mozambique, durement frappés par le cyclone Idai et où des cas de choléra viennent d'être recensés.

« Sa Sainteté le pape François effectuera un voyage apostolique au Mozambique, à Madagascar et à l’île Maurice, du 4 au 10 septembre, visitant les villes de Maputo au Mozambique, Antananarivo à Madagascar et Port-Louis à Maurice », a annoncé un communiqué du Saint-Siège daté du mercredi 27 mars. Le programme du pape sera détaillé ultérieurement.

Un voyage du pape avait été ébruité au Mozambique et à Madagascar ces derniers mois, mais l’ajout de l’île Maurice, dans l’Océan indien, constitue une surprise.

Apparition du choléra

Sa venue au Mozambique prend une tonalité particulière après le passage dévastateur du cyclone Idai dans plusieurs pays d’Afrique australe il y a deux semaines. Aors que le cyclone a fait près de 500 morts et des centaines de milliers de sans-abri dans le pays, les autorités ont confirmé mercredi l’apparition redoutée du choléra dans la région de Beira, dans le Centre.

« À ces populations qui me sont chères, j’exprime ma douleur et ma proximité », avait souligné le pape François lors d’une audience sur la place Saint-Pierre la semaine dernière. Fin février, le prêtre de la cathédrale de Maputo avait confirmé la visite du souverain pontife au Mozambique, qui compte environ quatre millions de catholiques.