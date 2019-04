La start-up YouScribe se déploie sur le continent

Forte d'un accord stratégique conclu avec Orange en décembre 2018, la jeune pousse française YouScribe pourra proposer un accès renouvelable à sa bibliothèque numérique aux clients des filiales africaines de l'opérateur, en commençant par le Sénégal, le Cameroun et la Côte d'Ivoire.

Présente depuis 2011 en France, la bibliothèque en streaming YouScribe a signé un partenariat avec Orange permettant à tous les filiales africaines de l’opérateur télécom (120 millions d’abonnés dans 20 pays en Afrique et Moyen-Orient) de proposer à leurs clients un accès renouvelable à son catalogue. Pour mettre en place ce service, la start-up a également signé un accord stratégique avec Digital Virgo, spécialisé dans la monétisation via le paiement mobile et dans le marketing digital.

YouScribe rassemble plus d’un million de livres numériques, documents éducatifs et de formation professionnelle, titres de presse et audio-livres. Comme pour des services de vidéos ou de musiques en streaming, tels Netflix ou Spotify, ses contenus, téléchargeables dans la mémoire de l’application mobile, peuvent être lus hors connexion.

À Conakry, le potentiel du marché africain se révèle

Le service, qui doit être lancé fin avril au Sénégal et au Cameroun et fin mai en Côte d’Ivoire, était certes disponible dans les pays visés, mais à des conditions prohibitives pour les particuliers, avec un abonnement premium (qui donne accès aux livres, livres audio et documents sous droits d’auteur) à 8,99 euros par mois et la nécessité de payer via une carte bancaire ou PayPal. Pour son véritablement lancement africain, les paiements deviennent possibles via le compte Airtime des utilisateurs et, à compter de septembre, via leur portefeuille de mobile-money. Les tarifs ont également été revus, pour s’établir à 100 F CFA (15 cts d’euros) par jour et à 500 F CFA la semaine.

Pour l’entreprise, l’aventure africaine a commencé il y a deux ans, lorsque YouScribe a été choisi comme partenaire officiel de Conakry Capitale mondiale du livre 2017. « Lors de ce voyage, nous avons réalisé que la solution de YouScribe était beaucoup plus adaptée au marché africain francophone », souligne Juan Pirlot de Corbion, fondateur et directeur général de YouScribe.

À l’aune de l’explosion des usages de services de streaming sur le continent, en lien avec l’adoption à vitesse grand V du smartphone – 660 millions d’ici 2025, contre 250 millions en 2017, selon GSMA, le lobby mondial des opérateurs télécoms – d’une part. Et du manque d’accessibilité aux livres papiers, lié à la rareté des librairies et des bibliothèques, d’autre part.

Le B2C à conquérir

YouScribe a donc réorienté ses efforts commerciaux vers les marchés africains à fort potentiel de croissance, avec des représentants régionaux au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Maroc. L’année dernière, 80 % de ses 2,1 millions d’euros de chiffre d’affaires a été réalisé en Afrique, notamment via un service B2B, adressé aux écoles, universités, entreprises ou institutions qui se chargent d’offrir l’accès à leurs élèves, employés ou clients.

Société Générale a ainsi commandé 20 000 accès à la bibliothèque numérique, offerts aux nouveaux utilisateurs qui ouvrent un porte-monnaie électronique Yup. Afin d’encourager la formation professionnelle, la Banque atlantique en Côte d’Ivoire a aussi acheté 1 000 accès à destination de ses salariés. YouScribe compte aussi parmi ses clients B2B des établissements de l’enseignement supérieur tels que Insacc, Enko ou Sup de Co Dakar.

La mise en oeuvre de l’accord avec Orange doit maintenant permettre à la plateforme de viser le marché B2C. L’opérateur s’est ainsi engagé à mener des opérations de communication, à travers des push SMS et des bannières sur son site, ainsi qu’à intégrer un accès premium à YouScribe à des forfaits mobile. De son côté, Digital Virgo, spécialiste du marketing digital, prendra en charge la promotion du service, notamment sur les réseaux sociaux.

Offre africaine

Pour séduire sa nouvelle cible, YouScribe a signé des partenariats avec une cinquantaine d’éditeurs africains dans une dizaine de pays, enrichissant son catalogue de près de 60 000 œuvres. « Notre obsession, c’est d’avoir une offre africaine », insiste Juan Pirlot de Corbion. Des titres de presse africains sont également diffusés sur la plateforme, comme Fraternité Matin, le premier groupe de presse ivoirien.

N’étant pas propriétaire du contenu, la bibliothèque numérique reverse à ses partenaires environ 60 % de son chiffre d’affaires, une rétribution calculée au prorata des pages lues. Comme sur YouTube, chaque auteur inscrit sur la plateforme peut y publier gratuitement ses écrits, et ainsi espérer se faire connaître sans passer par un éditeur.

YouScribe veut aussi créer d’ici 2020, en partenariat avec des éditeurs locaux, une unité de production de livres audio pour favoriser l’écoute en langue locale, plus adaptée aux attentes de ses utilisateurs sur le continent.

450 000

C’est le nombre d’inscrits sur la plateforme basés en Afrique. Mais tous ne sont pas des abonnés premium (150 000 des utilisateurs mondiaux de YouScribe).