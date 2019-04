Vidéo : la cérémonie d’ouverture de l’Africa CEO forum à Kigali

Suivez en direct la cérémonie d’ouverture du rendez-vous international des dirigeants et financiers du secteur privé africain qui se tient les 25 et 26 mars à Kigali. Temps forts de la matinée, les discours de Paul Kagamé, président du Rwanda, pays hôte du forum, de Philippe Le Houérou, directeur général de l'IFC, la branche secteur privé de la Banque mondiale et d’Amir Ben Yahmed, président de l’Africa Ceo Forum. Ils s’adresseront aux 1 800 participants de la rencontre dont le thème central sera l’intégration économique africaine.