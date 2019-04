En Égypte, « l’État profond est beaucoup moins organisé qu’on le dit »

Pouvoir réel et fantasmé de l'armée, situation des Frères musulmans, place de l'Égypte en Afrique... Le chercheur et spécialiste de la vie politique égyptienne Baudouin Long nous dit tout de la nouvelle Égypte.

Baudouin Long, qui a passé quatre années au Caire, revient dans L’Égypte de Moubarak à Sissi. Luttes de pouvoirs et recompositions politiques sur la période cruciale de la transition post-révolutionnaire. Il en décrypte le déroulement et les lignes de force, et explique comment elle a recomposé le paysage politique égyptien, et dans quelles limites.