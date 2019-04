Guinée – Boubacar Barry : « Nous essayons tous les mécanismes de lutte contre la corruption »

Nouvelles cartes de commerçants, guerre de leadership à la Chambre de commerce, contrôle de la qualité des marchandises proposées aux consommateurs... Nommé ministre du Commerce à la faveur de l’arrivée en mai 2018 de Kassory Fofana à la Primature, Boubacar Barry annonce des réformes dans son secteur.

À 55 ans, Boubacar Barry a été successivement ministre d’État chargé de la Construction, de l’Aménagement du territoire et du patrimoine bâti de la Guinée sous la junte militaire de Moussa Dadis Camara (2008-2010) et ministre de l’Industrie, des petites et moyennes entreprises dans le gouvernement de Mamady Youla (2016-2018), avant d’être nommé ministre du Commerce dans celui de Kassory Fofana.

Architecte de formation, il s’était présenté à la présidentielle de 2010 sous la bannière du Parti national du renouveau (PNR). Suite à des problèmes internes, il a ensuite abandonné cette formation politique et créé l’Union nationale pour le renouveau qu’il fusionnera, à la veille de sa nomination comme ministre du Commerce, avec le parti au pouvoir le Rassemblement du peuple de Guinée (RPG arc-en-ciel).