Africa CEO Forum 2019 : le président togolais Faure Gnassingbé face aux investisseurs

Faure Gnassingbé, président de la République du Togo, participera à la 7e édition de l’Africa CEO Forum, les 25 et 26 mars prochains à Kigali, au Rwanda. Il présentera son plan national de développement 2018-2022 devant un parterre de 1 500 chefs d’entreprise et investisseurs venus d’Afrique et du monde entier.

Positionner le Togo comme un hub logistique et financier de premier plan, accélérer le développement des pôles agricoles, manufacturiers et d’industrie extractive, consolider le développement social et renforcer les mécanismes d’inclusion : le plan national de développement (PND) entend transformer structurellement l’économie togolaise. La réalisation du PND, prévue pour la période 2018-2022, doit être financée par le secteur privé à hauteur de 65 %.

Face à cette nécessité, le chef de l’État togolais présentera les ambitions et les projets de son plan devant un parterre de chefs d’entreprises, bailleurs et investisseurs, réunis à l’occasion de la session « Invest in Togo » de l’Africa CEO Forum, le 25 février prochain à Kigali.

Accompagné d’une importante délégation ministérielle, Faure Gnassingbé, exposera sa stratégie de développement économique et dialoguera librement avec les investisseurs sur de nombreux sujets allant de l’environnement des affaires aux projets d’investissements public-privé.

Félix Tshisekedi également présent à Kigali

Autre grand invité du CEO Forum, le président congolais Félix Tshisekedi est attendu à Kigali le 26 mars pour la première visite au Rwanda d’un chef d’État congolais depuis 2016, signe que les relations historiquement compliquée entre Kigali et Kinshasa semblent s’améliorer.

Il y présentera son projet de relance économique, face aux défis que représentent la diversification d’une économie fortement dépendante du secteur minier, le développement des infrastructures et de l’agriculture, la lutte contre le chômage de masse et enfin l’assainissement du climat des affaires pour relancer les investissements.

L’Africa CEO Forum est le plus grand rendez-vous international des décideurs et financiers du secteur privé africain. Lors de sa dernière édition en mars 2018 à Abidjan, il a réuni pendant deux jours 1 500 chefs d’entreprise, décideurs publics et investisseurs d’Afrique et du monde entier autour de la thématique de la transformation nécessaire des champions africains face à la concurrence internationale. Il est organisé par Jeune Afrique Media Group, éditeur de Jeune Afrique et de The Africa Report, et par Rainbow Unlimited, société suisse spécialisée dans l’organisation d’événements de promotion économique.