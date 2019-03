Mobilisation anti-Bouteflika : Mustapha Bouchachi, avocat du « sursaut populaire »

Charismatique, engagé, respecté, l’avocat et militant des droits de l’homme Mustapha Bouchachi s’est imposé comme l'une des figures emblématiques des marches populaires réclamant la fin du régime d'Abdelaziz Bouteflika. Portrait.

Alors qu’il est omniprésent sur les réseaux sociaux, qui le plébiscitent comme le porte-parole du peuple, lui réplique d’emblée qu’il est trop tôt pour parler d’encadrement des manifestants. « On est dans une phase de rassemblement et non d’exclusion, de division et ou leadership. Ma place est parmi les manifestants qui sont sortis le 22 février, le 1er et le 8 mars, et qui sortiront encore plus nombreux aujourd’hui 15 mars pour exprimer leur refus du maintien de ce pouvoir qui a confisqué la volonté populaire depuis bien longtemps. Je ne suis pas leur guide, mais un citoyen parmi un peuple qui a donné une image extraordinaire de lui à toutes les nations du monde », confie-t-il à Jeune Afrique.