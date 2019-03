L’assureur britannique Prudential débarque en Côte d’Ivoire et au Cameroun

Le colosse de Londres, dirigé un temps par le financier franco-ivoirien Tidjane Thiam, prend le contrôle de quatre compagnies d’assurances en Afrique francophone.

Prudential plc va acquérir une participation majoritaire dans Group Beneficial, prenant ainsi le contrôle de trois compagnies d’assurance-vie et d’une compagnie d’assurance dommages au Cameroun (deux filiales), en Côte d’Ivoire et au Togo. Ces compagnies opèrent sous la marque Beneficial ou Belife, selon les pays, avec 300 000 clients et près de 30 milliards de francs CFA (45,7 millions d’euros) de revenus en 2017. La participation acquise et le montant de la transaction, annoncée dans un communiquée le 13 mars, ne sont pas connus.

Anciennement dirigé par Tidjane Thiam

Le rachat, qui doit encore être validé par les régulateurs, devrait marquer l’arrivée en Afrique francophone du colosse de Londres (657 milliards de livres sterling en actifs, fin 2018). Prudential a été dirigé, entre 2009 et 2015, par le financier franco-ivoirien Tidjane Thiam, aujourd’hui DG de Credit Suisse. C’est d’ailleurs sous l’égide de l’ancien ministre ivoirien du Plan que Prudential a fait ses premiers pas au sud du Sahara, prenant pied au Ghana, où il a racheté fin 2013 Express Life (renommé Prudential Life) auprès du capital-investisseur LeapFrog.

Le groupe financier a ensuite poursuivi une rapide expansion, toujours en Afrique anglophone, s’installant au Kenya (2014), en Ouganda (2015), en Zambie (2016) et au Nigeria (2017).

« Depuis 2014, Prudential développe avec succès ses activités en Afrique grâce à une croissance interne et externe sur des marchés avec d’exceptionnelles perspectives à long terme », a indiqué Matt Lilley dans un communiqué. « Group Beneficial est une entreprise bien établie en Afrique de l’Ouest avec une solide équipe de direction avec laquelle nous avons hâte de travailler pour bâtir sur leurs succès », a-t-il ajouté.

500 000 clients en Afrique anglophone

Ce n’est pas la première fois que les actionnaires de Beneficial, fondé en 1995 par le financier afro-américain Allen R. Brown Sr. (décédé en 2015), expriment leur désir de céder ces quatre filiales. En 2014 déjà, le groupe dirigé depuis 2005 par Eddie Ford Brown avait trouvé un accord préliminaire avec le marocain RMA, filiale d’assurance du groupe FinanceCom, également actionnaire majoritaire de BMCE Bank of Africa. Cette prise de contrôle n’a toutefois jamais abouti, FinanceCom ayant privilégié une offre de bancassurance.

Le triplement à trois milliards de F CFA du capital minimum pour les assureurs des 14 pays francophones de la Conférence interafricaine des marché d’assurance (Cima) fixé au 31 mai prochain bouscule le secteur. Une aubaine dont Prudential paraît avoir profité.

Avec ce nouveau deal, l’assureur britannique, qui revendique déjà 500 000 clients en Afrique anglophone, devrait se rapprocher un peu plus du cap du million de clients sur le continent.