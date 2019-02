Au Maghreb, Peugeot fait le bonheur du logisticien Gefco

Le groupe de logistique français Gefco, très présent le secteur automobile, bénéficie pleinement de la croissance du constructeur au lion sur la zone. Mais pas seulement.

Lancé dans des projets en Algérie et au Maroc, Peugeot emmène dans sa roue son partenaire historique Gefco. « Nous sommes en phase de montée en puissance autour de la future usine d’Oran et de celle de Kénitra », indique Pierre-Jean Lorrain, vice-président exécutif pour la zone Méditerranée du logisticien basé à Courbevoie. Le projet le plus avancé est celui de Kénitra où la production test a débuté en juillet 2018 avec un objectif en rythme annuel de 100 000 véhicules à la fin de 2019, puis de 200 000 sous deux ans. Dès le lancement, Gefco y a déployé ses équipes. Et recrute à tour de bras.