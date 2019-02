Tunisie : le numérique, dernière arme d’Ennahdha et de Tahya Tounes pour faire baisser l’abstention

Face à la défiance vis-à-vis de la classe politique, les partis tunisiens sont en quête d’attention, et d’adhérents. Quoi de mieux que le web pour se refaire une image et partir à la conquête des cœurs ? Aux deux extrémités du spectre idéologique, Ennahdha et Tahya Tounes peaufinent ainsi leur stratégie numérique.

La politique, un choix de raison ? À l’heure de l’hyper-communication, c’est souvent la visibilité qui compte. Les partis tunisiens affûtent donc leur stratégie pour sortir du lot. Face à plus de 200 concurrents, mieux vaut être branché, ou plutôt connecté, pour se démarquer à tout prix.

Après avoir conquis le terrain tunisien, de porte en porte, de route en route, de manifestation en manifestation… et fait les preuves de sa discipline à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), où elle est majoritaire, Ennahdha annonçait mi-février le lancement de son service d’adhésion « à distance ». En guise de publicité (au goût quelque peu décalé) : la photo de la découpe d’un gros gâteau surmonté de crème fouettée par ses dirigeants, tout sourire, dont leur chef Rached Ghannouchi.