Algérie : « Les manifestations populaires ont levé le voile sur la censure dans les médias »

Face aux manifestations contre un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika, certains médias nationaux font mine de ne rien voir, selon des journalistes de la radio publique algérienne qui se sont élevés pour dénoncer des pressions. Le professeur Belkacem Mostefaoui revient sur les failles parfois liberticides du système médiatique algérien.

Dimanche 24 février, dans une lettre adressée à leur directeur, les journalistes de la radio nationale ont dénoncé le silence qui leur a été imposé sur la couverture des récentes manifestations en Algérie, mais aussi le « traitement exceptionnel » réservé au camp du président Abdelaziz Bouteflika et à sa campagne. « Nous sommes le service public et non des journalistes étatiques », ont-il affirmé dans le texte. Nadia Abdou, rédactrice en chef d’une des fréquences nationales, a même démissionné samedi de son poste.