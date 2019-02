La compagnie grecque Aegean annonce des nouvelles lignes vers Marrakech, Casablanca et Tunis

La direction de la compagnie grecque Aegean a annoncé la montée en puissance de son réseau international avec l’ouverture de nouvelles lignes directes depuis Athènes vers Casablanca, Tunis et Marrakech.

Aegean Airlines, qui dessert depuis 1999 la Grèce et une quarantaine de destinations européennes et moyen-orientales, a annoncé fin février 2019 l’ouverture dans le courant de l’année de sept nouvelles lignes depuis Athènes, dont trois vers le Maghreb : Marrakech, Casablanca et Tunis.

Il s’agit d’une première au Maroc et en Tunisie pour la compagnie, déjà présente en Égypte avec la desserte de Charm el-Cheikh, Le Caire et Louxor. Forte de 61 appareils, notamment des Airbus A320 (37) et des Airbus A 321 (11), Aegean compte faire de cette année 2019 celle de l’expansion, augmentant sa capacité à l’international de 700 000 sièges pour atteindre un volume de 10,3 millions de voyageurs transportés à l’international.

Si, sur la ligne Athènes-Marrakech, la principale entreprise aérienne grecque s’apprête à marcher sur les plate-bandes de la compagnie à bas coûts Ryanair, qui propose la liaison directe en période estivale, elle n’aura pas de concurrents directs sur les destinations de Tunis et Casablanca.