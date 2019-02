Présidentielle au Nigeria : Atiku Abubakar et Peter Obi, le ticket d’hommes d’affaires

Il est l’un des hommes les plus riches et les plus controversés du Nigeria. À 72 ans, Atiku Abubakar tente pour la quatrième fois de briguer la magistrature suprême. Peter Obi, choisi comme vice-président à 57 ans, fait lui figure de technocrate spécialiste des dossiers économiques.

La brillante réussite d’Atiku Abubakar, candidat à la présidentielle du 16 février prochain, dans le monde des affaires tranche avec ses déboires en politique. Après une vingtaine d’années dans les douanes béninoises qu’il a marquées en tant que directeur général adjoint, il devient homme d’affaires et amasse une fortune colossale dans plusieurs secteurs : l’import-export, l’immobilier, le pétrole, l’agriculture et les télécoms.

Né le 25 novembre 1946 dans une famille très modeste, Atiku Abubakar est un multimillionnaire réputé pour sa flamboyance et son goût du luxe. Marié à quatre femmes, il est père de 20 enfants.

>>> À LIRE – Présidentielle au Nigeria : Atiku Abubakar, un multimillionnaire sulfureux face à Muhammadu Buhari