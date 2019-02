Présidentielle au Nigeria : Muhammadu Buhari et Yemi Osinbajo, le général et le technocrate

Le président Muhammadu Buhari et son vice-président, Yemi Osinbajo, candidats à leur propre succession, ont filé la parfaite entente au sommet de l’Etat nigérian. Issus de deux mondes différents, les deux hommes se complètent au point de jouer trop souvent au ping-pong avec le pouvoir présidentiel.

Ils ne proviennent pas du même Nigeria, culturellement divisé entre le nord et le sud. Muhammadu Buhari st un Fulani du nord, majoritairement musulman. Yemi Osinbajo, de l’ethnie yoruba, est un chrétien évangéliste du sud. Un duo qui respecte parfaitement la règle – non écrite – qui veut que le pouvoir alterne non seulement entre le nord et le sud, mais soit aussi exercé par deux personnalités issues de chacune de ces régions.

