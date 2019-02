Hôtellerie : le projet marrakchi du footballeur Cristiano Ronaldo

La star portugaise du ballon rond est déjà tournée vers l’avenir et prépare sa retraite : le footballeur a annoncé qu'il ouvrirait en 2020 un hôtel à Marrakech, sur la M avenue, en partenariat avec la chaîne Pestana.

La star portugaise du ballon rond, Cristiano Ronaldo, aura son propre hôtel au Maroc. C’est à Marrakech, précisément, que le « Pestana CR7 » sera construit et il devrait être inauguré, comme la coutume le veut, par le quintuple ballon d’or en 2020.

Si la communication de la première chaîne hôtelière portugaise, Pestana, qui s’est associé avec le footballeur pour cette opération, n’a pas communiqué sur l’enveloppe globale que nécessitera le projet, les professionnels du secteur du tourisme que nous avons consultés évaluent l’investissement à 35 à 45 millions de dollars, qui devraient être réalisé à parts égales par les deux actionnaires (Pestana et le footballeur).

Le projet, qui s’étendra sur 5 hectares, sera composé de 174 chambres dans lesquelles la nuitée sera facturée environ 200 euros. Il est prévu aussi qu’un centre de conférence et d’affaires y soit érigé, en plus d’un centre de bien-être et de deux restaurants. De quoi séduire une population aisée déjà charmée par la ville ocre, mais qui a toujours soif de nouveauté de d’originalité.

Avenue jardin

À l’image des autres unités hôtelières ouvertes dans le monde sous le nom « Pestana CR7 », celle de Marrakech aura droit à un concept architectural unique en son genre, où les photos de la star du football devraient être très présentes, ainsi que de petits rappels du monde du ballon rond.

Ce futur hôtel sera situé sur la très attendue « M Avenue » à la ville ocre, développée par Downtown Hotel Corporation. Cette nouvelle « avenue jardin » de 500 mètres de long sera ouverte courant 2019 et reliera les jardins de la Ménara au Palais des Congrès. Elle sera adjacente du fameux Four Seasons et porte l’ambition de devenir le nouveau centre-ville de Marrakech grâce aux boutiques, cafés, restaurants, galeries d’art et lieux de fête qu’elle offrira. Le directeur général de Downtown Hotel Corporation, Nabil Slitine, a exprimé sa joie d’accueillir le « Pestana CR7 » sur la « M Avenue ».

L’hôtel de Marrakech fera partie d’une longue liste de projets : Cristiano Ronaldo et son partenaire attendent d’ailleurs la livraison de celui de Paris prochainement.

Émissaires à Agadir

Si l’idée d’un autre hôtel au Maroc n’est pas à exclure, le projet hôtelier du footballeur et de la chaîne portugaise à Casablanca semble être reporté, sinon abandonné. Mais le groupe Pestana aurait, selon des opérateurs touristiques, envoyé des émissaires pour évaluer le potentiel d’Agadir.

Cristiano Ronaldo est un ami du royaume chérifien, où venait très souvent quand il était encore joueur du Real Madrid, parfois pour 24 heures en jet privé. À l’époque, il venait y rejoindre son ami néerlando-marocain, Badr Hari, ancien champion du monde de K1 (une discipline inspirée du kick-boxing).