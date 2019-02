Gabon : sans salaire et sans contrat depuis des mois, le sélectionneur des Panthères pourrait jeter l’éponge

À quelques mois de la CAN, Daniel Cousin, le sélectionneur des Panthères du Gabon, n’a ni contrat, ni salaire. Et attend toujours qu’une grosse partie des revenus qu’il aurait dû toucher à l’époque où il était manager général de l’équipe nationale soient payés…

Le 22 mars prochain, le Gabon jouera gros à Bujumbura, face aux Hirondelles du Burundi. Les Panthères devront impérativement s’imposer pour disputer la phase finale de la Coupe d’afrique des Nations 2019 en Égypte (21 juin-19 juillet), dans un groupe où le Mali a déjà assuré sa qualification. Les Gabonais ne savent toujours pas s’ils pourront compter sur leur buteur et capitaine Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), dont les relations avec la Fédération sont polaires.

Mais à un peu plus d’un mois de cette échéance capitale, un autre problème vient empoisonner un contexte déjà tendu. Il concerne Daniel Cousin (42 ans), un des plus grands joueurs de l’histoire du football gabonais, ex-capitaine des Panthères (55 sélections, 11 buts), passé notamment par la France (Niort, Le Mans, Lens), l’Écosse (Glasgow Rangers), l’Angleterre (Hull City) et la Grèce (Larissa).