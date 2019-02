Hôtellerie : Marriott annonce l’ouverture d’un établissement à Marrakech en 2024

Le géant américain de l'hôtellerie ouvrira en 2024 un établissement de sa marque de luxe St. Regis, avec 80 chambres et villas, au sein du complexe Assoufid Golf Resort à Marrakech.

Fin 2018, Marriott avait annoncé un ambitieux plan de développement sur le continent, visant à augmenter de 50 % ses capacités actuelles d’ici à 2023. Désormais, c’est même 60 % de croissance de son portefeuille hôtelier que vise le groupe en Afrique du Nord, et 75 % en Afrique de l’Ouest, où neuf nouveaux établissements et 1 800 chambres devaient être créés d’ici fin 2023.

Projets au Ghana et au Liberia

Cette annonce a été faite à Marrakech, dans le cadre du Forum de l’investissement hôtelier africain organisé les 7 et 8 février par Bench Events, où la chaîne américaine a conclu un accord avec United Real Estate Co., une filiale de Kuwait Projects Compagny qui exploite le complexe golf Assoufid Golf Resort, pour la création d’un établissement hôtelier de 80 chambres et villas luxueuses au sein de ce complexe. Le futur établissement, prévu pour 2024, sera exploité sous la marque de luxe St. Regis.

Lors de ce forum, Marriott a en outre indiqué avoir signé des accords pour deux autres hôtels : un Residence Inn par Marriott Aéroport Accra Kotoka, un projet de 12 étages et 160 suites dédiées aux séjours prolongés, prévu pour 2023, et un Four Points by Sheraton prévu pour 2020 à Monrovia, au Liberia – une première dans le pays pour le groupe hôtelier, qui a également prévu de s’implanter d’ici 2023 au Mozambique, là aussi sous la marque Four Points by Sheraton.

Les montants de ces contrats n’ont pas été dévoilés.