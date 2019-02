Maroc : le théâtre Cervantès de Tanger bientôt restauré

Le fameux édifice, dans le centre de la capitale du nord, inauguré il y a plus d'un siècle, pourrait bientôt être restauré, selon une déclaration du ministre de la Culture.

Le Maroc a annoncé dimanche son intention de restaurer le théâtre Cervantès de Tanger, Madrid ayant décidé de lui céder la propriété de ce chef-d’œuvre de l’architecture espagnole du XXe siècle tombant en ruine. « Nous allons lancer une étude pour restaurer ce monument historique et préserver le patrimoine culturel », a déclaré le ministre marocain de la Culture, Mohamed Laaraj.

Le gouvernement espagnol a décidé vendredi de céder de manière irrévocable au Maroc la propriété du bâtiment situé dans la vieille ville de Tanger, dans le nord, a rapporté l’agence de presse marocaine MAP.

Un joyau plus que centenaire

« Un accord devra d’abord être conclu avec le gouvernement espagnol après des négociations qui seront menées par le ministère des Affaires étrangères sur les modalités de ce don », a précisé Laaraj, sans donner plus de détails.

Fermé depuis 1974, le théâtre Cervantès a longtemps été loué pour un dirham symbolique au Maroc, tout en restant la propriété de l’Espagne. Inauguré en décembre 1913, cet écrin de 1 400 places a été laissé à l’abandon après avoir accueilli de grands ténors, des troupes de flamenco du début du siècle dernier et des artistes marocains et arabes.

Aujourd’hui, les céramiques jaune et bleu qui ornent sa devanture et les représentations magnifiques au plafond sont délabrées. À l’intérieur, les sièges qui restent sont couverts de poussière. Le théâtre est situé dans un quartier populaire de Tanger, non loin du port récemment rénové, nouveau visage de cette cité à la pointe de l’Afrique.