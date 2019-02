Photographie : « Esprit es-tu là ? », le projet de deux passionnés du Vodou

« Vodou - Esprit es-tu là ? ». C’est le nom d’un livre de photographie que deux Français passionnés de cette culture présente notamment au Ghana, au Togo et au Bénin espèrent publier bientôt. Pour que ces images rares, capturées alors qu’ils ont « franchi la frontière des spectateurs sceptiques », laissent une trace.

« Ce qui était ésotérique est devenu plus familier. Et ce qui était exotique est maintenant patrimoine. Mais l’imaginaire et la poésie sont toujours là », explique Michel Aveline, producteur de documentaires. Avec le photographe François Guenet, qui a travaillé pour Géo et National Geographic, ils ont travaillé pendant une dizaine d’années sur le Vaudou, au Ghana, au Bénin et au Togo.

« Nous sommes restés au plus près des prêtres, des danseurs, des musiciens, des adeptes prisonniers du vaudou festif. Nous sommes entrés dans des arènes perdues, dans des bas-fonds de quartiers », expliquent-ils. « Nous avons franchi la frontière des spectateurs sceptiques. Nous avons vu les transes monter en puissance, les consciences s’évanouir et les lucidités se perdre. »

De cette longue immersion dans les cérémonies et les pratiques ésotériques, ces deux fins connaisseurs de l’Afrique ont ramené des images fortes, belles et étonnantes qu’ils voudraient aujourd’hui éditer. Ils ont décidé de publier un porte-folio de 64 images inédites et ont recours au « crowd founding » pour le financement. Ils leur reste mois d’un mois pour boucler leur projet…