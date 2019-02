Présidentielle au Sénégal : dès son retour à Dakar, Abdoulaye Wade appelle à « brûler » les cartes d’électeurs

En appelant ses partisans à brûler leur carte d'électeur et celles de leur famille, lors d'un meeting improvisé à Dakar, ce jeudi, l'ancien président sénégalais a franchi un cap supplémentaire dans son appel au boycott de l'élection présidentielle. Mais son mot d'ordre provoque le scepticisme dans son propre camp.

Dans son boubou jaune et bleu à l’effigie du « Pape du Sopi », confectionné pour la présidentielle de 2000, une militante du Parti démocratique sénégalais (PDS) presse le pas en direction de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD), où Abdoulaye Wade est attendu dans l’après-midi, ce jeudi 7 février. Plus d’un an après son dernier séjour au Sénégal, l’ex-chef de l’État revient mener campagne contre Macky Sall, mais surtout contre la tenue d’une élection qu’il juge « verrouillée ».