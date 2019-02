Benatia, Moses, Bony… dix transferts de joueurs africains à retenir du mercato hivernal

Inattendus, surprenants, prévisibles ou originaux : les transferts de joueurs de football africains ont animé le mercato hivernal, qui s’est achevé jeudi 31 janvier dans de nombreux pays. Jeune Afrique en a retenus dix.

• Ryad Boudebouz (Algérie), du Bétis Séville au Celta Vigo (ESP)

À cinq mois de la Coupe d’Afrique des nations, Ryad Boudebouz devait retrouver du temps de jeu pour espérer convaincre Djamel Belmadi, le sélectionneur des Fennecs, de faire appel à lui. Depuis l’Andalousie, le milieu de terrain offensif algérien (28 ans, 25 sélections) a choisi de rejoindre le Celta Vigo plutôt que le Toulouse FC.

• Victor Moses (Nigeria), de Chelsea (ANG) au Fenerbahce Istanbul (TUR)

Très peu utilisé à Chelsea par Maurizio Sari, Victor Moses (37 sélections, 12 buts) a préféré être prêté en Turquie pour cesser d’occuper le banc de touche des Blues. À Istanbul, le milieu de terrain a d’ores et déjà retrouvé plusieurs joueurs africains, dont Nabil Dirar (Maroc), Yassine Benzia et Islam Slimani (Algérie), Kamerni (Cameroun) et André Ayew (Ghana).

• Sory Kaba (Guinée), d’Elche (ESP) à Dijon (FRA)

Dijon (Ligue 1) a déboursé 4 millions d’euros pour acquérir Sory Kaba (23 ans), un attaquant international guinéen (4 sélections) auteur de huit buts depuis le début de la saison avec Elche, un club de deuxième division espagnole. Un investissement conséquent pour le club français, qui n’avait jamais autant dépensé pour un joueur.

• Mehdi Benatia (Maroc), de la Juventus Turin (ITA) à Al-Duhail (QAT)

On l’attendait à Marseille, son club formateur, ou au Borussia Dortmund (ALL). Mehdi Benatia (31 ans), en manque de temps de jeu à la Juventus Turin, a finalement choisi le Qatar pour y poursuivre sa carrière. Le capitaine des Lions de l’Atlas (61 sélections), transféré pour 7 millions d’euros, touchera 5 millions d’euros par an jusqu’en 2022.

>>> À LIRE – CAN 2019, Ronaldo, Renard… Mehdi Benatia se confie après son retour gagnant avec le Maroc

• Romain Métanire (Madagascar), de Reims (FRA) à Minnesota United (E-U)

Qualifié pour la CAN 2019 avec la surprenante sélection de Madagascar, Romain Métanire a décidé de traverser l’Atlantique. L’ancien défenseur du Stade de Reims (28 ans, 3 sélections), qui a signé un contrat de trois ans avec Minnesota United, sera le premier Malgache à évoluer en Major League Soccer (MLS).

• Yannick Bolasie (RD Congo), d’Everton (ANG) à Anderlecht (BEL)

C’est un prêt qui devrait ravir l’importante communauté congolaise de Bruxelles. Yannick Bolasie (29 ans, 35 sélections), revenu à Everton après un prêt à Aston Villa, a rejoint Anderlecht, cinquième du championnat de Belgique. Avant lui, d’anciens Léopards, tels Julien Kialunda, Dieumerci Mbokani, Junior Kabananga ou Chancel Mbemba, ont fréquenté le Stade Constant Vanden Stock.

• Wilfried Bony (Côte d’Ivoire), de Swansea (PDG) à Al-Arabi (QAT)

On ne sait pas si rejoindre le Qatar pour relancer une carrière qui s’enlise en Premier League anglaise est forcément une bonne idée. C’est pourtant l’option qu’a choisie Wilfried Bony (30 ans), qui n’a joué que 7 matchs (1 but) avec Swansea. L’international ivoirien (49 sélections) ne fait plus vraiment partie des plans d’Ibrahim Kamara, le sélectionneur des Éléphants.

• Mbaye Diagne (Sénégal), de Kasimpasa (TUR) au Galatasaray Istanbul (TUR)

Auteur de 20 buts avec Kasimpasa, Diagne (27 ans, 3 sélections) reste en Turquie, mais rejoint l’un des plus grands clubs du pays. Galatasaray a en effet versé 12 millions d’euros à Kasimpasa pour offrir au Sénégalais un contrat de trois ans et demi. L’attaquant touchera un salaire annuel de 2,7 millions d’euros.

• Youssef Msakni (Tunisie), d’Al-Duhail (QAT) au KAS Eupen (BEL)

On l’avait présenté en 2012 comme une possible recrue du Paris Saint-Germain. Finalement, Youssef Msakni, milieu offensif tunisien (46 sélections), avait préféré le Qatar. À 28 ans, ce fin technicien a – enfin – décidé de tenter sa chance en Europe. Pas à Brighton (Angleterre), comme il en était question, mais à Eupen, un club dont les Qataris d’Aspire sont propriétaires.

• Christian Luyindama (RD Congo), du Standard de Liège (BEL) au Galatasaray Istanbul (TUR)

L’ancien défenseur du TP Mazembe, auteur de six mois très convaincants avec le Standard de Liège, finira la saison au Galatasaray Istanbul. Et si tout se passe bien, le club stambouliote lèvera l’option d’achat fixée à 9 millions d’euros pour le Léopard de 25 ans (7 sélections).