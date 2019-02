Maroc : l’épidémie de grippe fait neuf morts

L'épidémie de grippe A a provoqué la mort cette semaine de neuf personnes au Maroc, a annoncé samedi le ministre de la Santé Anas Doukkali.

« La situation épidémique » reste toutefois « normale en comparaison avec les années précédentes », a affirmé le ministre, cité par l’agence de presse officielle MAP samedi 2 février.

C’est la première crise sanitaire d’ampleur que doit gérer Anas Doukkali, nommé au gouvernement en janvier 2018. Dans une déclaration à l’agence officielle marocaine MAP, le ministre de la Santé avait reconnu jeudi que cinq décès étaient liés cette année à l’épidémie de grippe qui touche le Maroc, soulignant que les victimes étaient essentiellement des personnes vulnérables.

Anas Doukkali a lancé un appel à la vigilance pour ces profils – personnes âgées, enfants entre 6 mois et 5 ans, femmes enceintes, personnes souffrant de maladies chroniques – diabète, hypertension artérielle, maladies cardiovasculaires et insuffisances rénale et respiratoire – , les appelant à se faire vacciner au plus tôt, et invitant celles et ceux ayant contracté le virus à « consulter, le plus tôt possible, au niveau des cabinets, des centres de santé et des hôpitaux les plus proches ».

80 % de grippes H1N1

Le virus est particulièrement virulent cette année. Le ministre de la Santé a indiqué que sur « 20% des personnes présentant des syndromes grippaux ou des infections respiratoires, 97 % ont la grippe A, parmi lesquels 80 % sont atteints de grippe H1N1. » La grippe H1N1 est « le sous-type dominant cette année, à l’instar de tous les pays du monde, a ajouté Doukkali. Les années précédentes ont également enregistré ces taux élevés. »

Le ministère de la Santé « continue au quotidien de réaliser la veille épidémiologique au niveau des 375 centres de santé pour suivre l’évolution de la grippe », a-t-il rassuré, affirmant que jusqu’au 31 janvier, cette évolution « a été normale par rapport aux années précédentes », alors même que le pic épidémiologique a été atteint cette semaine avec un décalage de deux semaines.