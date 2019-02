Jalel Harchaoui : « Les puissances arabes veulent que la Russie joue un plus grand rôle en Libye »

Dans sa grande offensive diplomatique et commerciale en Afrique du Nord, la Russie a fait de la Libye un dossier prioritaire. Pour quels objectifs et avec quelle stratégie ? Eléments de réponse avec Jalel Harchaoui, spécialiste de la Libye et enseignant en géopolitique à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (France).

Réunions à Moscou avec le maréchal Haftar, activité en coulisses pour faire libérer Hannibal Kadhafi – emprisonné au Liban depuis 2015 – , négociations pour relancer les activités libyennes des géants énergétiques russes : l’ex-puissance soviétique cherche bien à exploiter les opportunités politiques et économiques qu’offrent la Libye.