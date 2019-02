Avocats de l’État de Côte d’Ivoire : « L’acquittement de Gbagbo, c’est d’abord l’échec de la vérité »

Avenir de la CPI, retour à Abidjan de l'ex-président, enquêtes contre les pro-Ouattara... À la veille d'une nouvelle audience capitale à La Haye, Jean-Paul Benoit et Jean-Pierre Mignard, les avocats de l'État de la Côte d'Ivoire, reviennent sur l'acquittement retentissant de Laurent Gbagbo et ses conséquences.

Ce vendredi 1er février, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé vont se retrouver une nouvelle fois devant les juges de la Cour pénale internationale (CPI), à La Haye, où accusation et défense vont débattre de leur maintien en détention. Quinze jours après leur acquittement retentissant, et alors que l’ex-président ivoirien et son ancien ministre pourraient désormais retrouver rapidement la liberté, Jean-Paul Benoit et Jean-Pierre Mignard, les avocats de l’État de Côte d’Ivoire, reviennent sur cette décision historique de l’instance internationale.

>>> À LIRE – Pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, bientôt la liberté ?