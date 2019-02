Tunisie : le parti Tahya Tounes saura-t-il se différencier de Nidaa ?

Officiellement lancé le 27 janvier à Monastir, le parti Tahya Tounes promet d’opter pour un fonctionnement démocratique mais ses structures doivent encore être mises en place et ses représentants élus. Ses soutiens potentiels, dont d'anciens de Nidaa Tounes, attendent des garanties.

« On a peur du copier-coller, on est venus pour être rassurés », confie un militant de la société civile de Monastir, venu assister au lancement de Tahya Tounes le dimanche 27 janvier. Le copier-coller, ce serait une redite des erreurs de Nidaa Tounes, parti qui avait remporté les précédentes législatives de 2014 et dont le président Beji Caïd Essebsi est issu.

Or, Tahya Tounes est majoritairement épaulé par d’anciens cadres de Nidaa. À commencer par le groupe de députés sécessionnistes qui ont créé le bloc de la Coalition nationale, aujourd’hui deuxième à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) avec 44 sièges, devant Nidaa Tounes.