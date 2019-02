Start-up de la semaine : VotreChauffeur.ma, un choix de VTC premium remarqué au Maroc

La start-up casablancaise se distingue depuis 2014 sur le marché national des VTC, avec un service haut-de-gamme qui séduit une clientèle professionnelle et des investisseurs de haute volée.

C’est en 2013 à Casablanca qu’Ismail Belkhayat, consultant pour le cabinet Boston Consulting Group, relève un manque de sociétés proposant des véhicules de luxe, avec chauffeurs et services haut-de-gamme. Un premier pas vers le secteur émergeant des véhicules de transport avec chauffeur (VTC), qui mènera ce trentenaire diplômé de l’université new-yorkaise de Cornwell, à créer la start-up : VotreChauffeur.ma. Six ans plus tard, avec une centaine de salariés et plusieurs millions de dirhams de chiffre d’affaires, l’entreprise croît encore et affiche parmi ses investisseurs de grands noms des affaires au Maroc.

À la différence des autres structures proposant le même type service, VotreChauffeur.ma est propriétaire d’une flotte de 95 véhicules, et l’ensemble de ses chauffeurs sont salariés. « Ainsi nous sommes maîtres de la qualité de notre service, ce qui permet de compter parmi nos clients, toutes les multinationales de la place à la recherche d’un service hautement qualitatif » explique Ismail Belkhayat. Les entreprises représentent ainsi 70 % du chiffre d’affaires de la start-up.

>>> À LIRE : Maroc : Uber jette l’éponge.

Avant le succès, Ismail Belkhayat a dû chercher les fonds nécessaires à l’amorçage de sa start-up, mais l’homme d’affaire est en terrain connu. Animateur du mouvement politique En Marche ! à Casablanca, frère de l’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports Moncef Belkhayat, il a déjà fondé le Groupe Wib en 2010, premier incubateur web au Maroc, ainsi que la plateforme d’annonces immobilières Sarouty.ma, qui a racheté Selektimmo.ma, l’un de ses principaux concurrents, en 2016.

Pitch et Power Point

Ismail Belkhayat obtient donc son premier million de dirhams (92 000 euros) de la part de Jawad Ziyat. Sa formule paraît simple : « de la motivation, un bon pitch, un business plan, une présentation Powerpoint et un mock-up visuel [prototype, NDLR] de l’application » explique le startuppeur. Tout ce qu’il faut pour convaincre l’actuel président du Raja, fondateur de Injaz Holding et ancien responsable de Prestigia, spécialiste de l’immobilier de luxe au Maroc.

Avec cette levée de fonds, l’entreprise a pu développer son application mobile et faire les apports nécessaires pour l’achat à crédit de trois véhicules. VotreChauffeur.ma est devenu opérationnel en 2014. « Au bout de quelques mois, nous n’avions plus de cash mais bien un proof of concept [preuve de concept, NDLR] avéré » se souvient Ismail Belkhayat. « Ce n’est qu’à ce moment que j’ai eu le courage nécessaire pour demander de l’argent à mon entourage, car je savais que j’allais créer de la valeur pour la société et ses actionnaires. »

Synergies avec Avis Locafinance

En exposant les premiers résultats de sa start-up, Ismail Belkhayat réussi à lever en 2015, 1,5 million de dirhams (138 000 euros) auprès de ses amis et de sa famille. Le succès est au rendez-vous, mais les coûts de fonctionnement (management, centrale d’appels, service client…) s’avèrent trop importants pour être absorbés par le revenu de l’entreprise. « Nous devions donc continuer à acheter de nouveaux véhicules pour atteindre l’équilibre financier » tranche Ismail Belkhayat. Il s’offre alors les services de MZ Conseil pour l’accompagner dans une tournée auprès d’investisseurs privés. Son objectif : lever 3 millions de dirhams (276 000 euros) pour agrandir sa flotte automobile.

En 2016, Khalid Chami, président du conseil de surveillance de la Société Générale Maroc, et Youssef Chraïbi, président du groupe d’offshoring Outsourcia, sont personnellement séduits par le concept. Ils investissent la somme convoitée et deviennent, par la même occasion, conseillers de l’entreprise dans ses décisions stratégiques.

Deux années plus tard, Ismail Belkhayat rappelle le cabinet MZ Conseil pour lever 5 millions de dirhams (459 000 euros), avec cette fois-ci une préférence pour un partenaire institutionnel. « Nous avons rencontré de nombreuses sociétés souhaitant entrer dans notre tour de table, mais nous avons finalement choisi Avis Locafinance, l’un des leaders marocains de la location de véhicules, car nous avons considéré qu’il y avait de nombreuses synergies entre nos métiers » précise Ismail Belkhayat.

Marrakech et à Tanger en 2019, avant d’aller vers l’étranger

Pour l’instant, VotreChauffeur.ma déploie ses véhicules à Casablanca et à Rabat. Tout le territoire marocain peut être desservi à condition que le point de départ ou d’arrivée soit dans l’une des deux villes.

Courant 2019, Ismail Belkhayat espère élargir son offre à Marrakech et Tanger, deux villes touristiques qui attirent aussi des hommes d’affaires et de nombreux meetings internationaux. « Nous souhaitons ouvrir de nouvelles bases et renforcer notre flotte, l’objectif étant d’atteindre rapidement 1 000 véhicules avant de réfléchir à ouvrir de nouveaux marchés ».

« L’activité se porte bien et la croissance est au rendez-vous » affirme le jeune entrepreneur, déjà sur la voie de ses ambitions. « Afin de répondre aux demandes de nos utilisateurs nous avons désormais trois gammes de véhicules : les mini-vans, les berlines silver (Skoda Superb) et les berlines gold (Mercedes Classe E) » souligne Ismael Belkhayat.

VotreChauffeur.ma mise sur le haut-de-gamme et la qualité de ses services (bouteille d’eau, magazines, chargeur de téléphone, wifi), car sur les routes chérifiennes, clients et chauffeurs doivent faire leur choix face aux concurrents Heetch, Careem et Blinc, eux aussi en plein essor. Par-delà les frontières, d’autres start-up envisagent aussi de se développer sur le continent : l’incontournable licorne Uber, Africab à Abidjan, Yassir en Algérie, Maramoja au Kenya… Reste à voir qui tiendra la distance.