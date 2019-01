Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, était en visite jeudi 24 janvier à Alger, dans le cadre d'un déplacement plus large au Maghreb. Les questions du développement des relations bilatérales et de la coopération économique et commerciale entre les deux pays ont été au cœur des discussions.

« Nous nous félicitons du niveau de cette coopération entre la Russie et l’Algérie dans les domaines politique, économique et militaire », a déclaré Sergueï Lavrov lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre des Affaires étrangères algérien, Abdelkader Messahel. Il a affirmé l’importance pour les deux pays de « coordonner leurs efforts et leurs actions dans le domaine de l’énergie, y compris au sein du Forum des pays exportateurs de gaz (FPEG) ».

Abdelkader Messahel a, de son coté, affirmé avoir discuté avec son homologue de la « nécessité de donner un contenu économique beaucoup plus grand » et de diversifier ainsi les domaines de coopération, en initiant des projets qui « répondent aux attentes des deux peuples et des deux gouvernements ».

« Nous avons tracé des voies concrètes pour mettre en œuvre les objectifs qui ont été fixés dans la déclaration commune sur le partenariat stratégique », a-t-il précisé, en référence à l’accord signé en avril 2001 entre l’Algérie et la Russie, suite à la visite d’Abdelaziz Bouteflika à Moscou.

« Aujourd’hui, nous nous sommes mis d’accord pour appuyer les contacts directs entre les milieux d’affaires », a déclaré Lavrov, cité par l’agence de presse officielle APS. Le chef de la diplomatie russe a en outre déclaré que les échanges commerciaux entre l’Algérie et la Russie « ont déjà dépassé 4,5 milliards de dollars » (environ 4 milliards d’euros), et que cette rencontre était l’occasion d’examiner de « nouvelles décisions » qui pourraient « contribuer à porter ce chiffre à la hausse ». « Ces possibilités seront examinées lors de la prochaine session de la Commission mixte économique algéro-russe, prévue à Moscou du 28 au 30 janvier 2019 », a-t-il ajouté.

Vers la suppression des visas ?

Les deux ministres ont échangé leurs points de vue sur les différents conflits comme celui sur le Sahara occidental, ainsi que leurs analyses respectives des crises yéménite et syrienne.

« Nous avons relevé une convergence de vues sur le principe du respect de la souveraineté des peuples, le respect de l’intégrité territoriale, le respect des décisions des Nations unies et leur mise en œuvre, notamment en ce qui concerne la Palestine et le Sahara occidental », a déclaré Abdelkader Messahel. Avant d’ajouter qu’il « n’y a pas d’autre alternative que la solution basée sur le respect de la volonté des peuples et sur le respect du droit international ».

En quittant jeudi soir l’Algérie, Sergueï Lavrov était attendu au Maroc et en Tunisie pour la suite de sa mini-tournée régionale

Quant à la question de la suppression des visas entre les deux pays, le ministre russe s’est dit prêt à examiner cette proposition avec son homologue.

Cette visite s’inscrit dans un contexte plus général de coopération entre la Russie et les pays du Maghreb. En quittant jeudi soir l’Algérie, Sergueï Lavrov était attendu au Maroc et en Tunisie pour la suite de sa mini-tournée régionale.