Hydrocarbures : le document qui dévoile la stratégie du Niger pour profiter de la manne pétrolière

Développement de la production d’hydrocarbures et gestion durable des revenus pétroliers sont les deux piliers de la nouvelle politique nigérienne, qui vise à faire du pétrole un des leviers du développement du pays.

Le 11 janvier, le Conseil des ministres de la République a adopté le projet de décret portant approbation de la Politique pétrolière nationale. « La vision qui sous-tend la Politique pétrolière nationale est la suivante : faire du secteur pétrolier nigérien un moteur majeur de développement économique et social pour les populations actuelles et les générations futures, en gérant les ressources de façon responsable et respectueuse de l’environnement. », détaille le compte-rendu du Conseil des ministres.