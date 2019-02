Aliko Dangote : « À partir de 2020, la majorité de nos revenus seront investis hors d’Afrique »

Le lancement de la méga-raffinerie de Lekki, prévu pour 2020, devrait permettre au groupe Dangote de voir son chiffre d’affaires passer de 5 à 28 milliards de dollars. De quoi impulser le développement du groupe nigérian au-delà même des frontières du continent.

Venu à Paris, avec d’autres grands chefs d’entreprise nigérians (Abdulsamad Rabiu, Tony Elumelu, Jim Ovia, Bella Disu…), à l’invitation d’Emmanuel Macron pour participer aux événements Choose France et France Nigeria Investment club, l’homme le plus riche d’Afrique, Aliko Dangote, a accepté de répondre à nos questions.

Jeune Afrique : Vous êtes passé progressivement du métier de commerçant à celui de fabricant et d’industriel. Qu’est-ce qui vous a permis de réaliser ce tour de force ?

Aliko Dangote : Il faut surtout de la cohérence : avoir une vision et être déterminé à la mettre en application. En Afrique, l’un des plus grands problèmes est que lorsque vous avez un projet, souvent, vous ne savez pas comment l’exécuter. Or, il faut aller vite, étant donné les taux d’intérêt élevés qui sont pratiqués, les risques de dévaluation, etc…