Arabie saoudite : « Sans l’Éthiopie et l’Érythrée, une alliance de la mer Rouge ne tient pas la route »

L’Arabie saoudite a récemment annoncé sa volonté de créer une alliance économique et politique avec six pays riverains de la mer Rouge. Cette initiative a-t-elle des chances d’aboutir ? Que dit-elle des nouveaux enjeux géopolitiques autour de la zone ? Éclairage avec Roland Marchal, chercheur au Ceri-Sciences Po.

Après un désengagement quasi-total dans les années 1990, la présence des pays du Golfe dans la Corne de l’Afrique a repris de la vigueur ces dernières années. Les motivations sont à la fois sécuritaires et économiques, du contrôle de la piraterie à la guerre au Yémen, en passant par la volonté de se positionner stratégiquement en mer Rouge, voie commerciale incontournable pour la future route de la soie chinoise (One belt One road).