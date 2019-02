Présidentielle en Algérie : le général à la retraite Ali Ghediri annonce sa candidature

Le général à la retraite Ali Ghediri a indiqué samedi qu'il comptait se présenter à l'élection présidentielle en Algérie prévue le 18 avril, devenant le premier prétendant à se déclarer depuis l'annonce officielle de la date du scrutin.

Vendredi, la présidence de la République a fixé l’élection présidentielle au 18 avril.

M. Ghediri a dit, dans communiqué, vouloir « une remise en cause, sans tabous, de l’ordre établi », et précisé s’inscrire « dans le cadre d’un projet novateur ».

« Sursaut salutaire »

« Le clanisme et la prédation ont érigé le régime politique en oligarchie », a-t-il dénoncé. « Face à cette situation qui menace l’existence et la cohésion nationales, un sursaut salutaire est possible », a-t-il promis.

Le général s’est récemment fait remarquer par des déclarations dans la presse qui lui ont valu une sévère mise en garde du ministère de la Défense, qui a souligné l’obligation de réserve à laquelle sont astreints les militaires.

Le mandat du président Bouteflika, à la tête de l’Algérie depuis 1999, expire le 28 avril prochain. Son camp l’appelle depuis plusieurs mois à se représenter pour un cinquième mandat, mais M. Bouteflika, 81 ans, n’a pour l’heure pas fait part de ses intentions. Il a jusqu’au 4 mars pour le faire.