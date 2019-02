Sénégal : entre Macky Sall et Y en a marre, de l’alliance au divorce

Le célèbre mouvement citoyen sénégalais, qui célèbre ses huit ans ce vendredi, avait été un acteur clé de la victoire de Macky Sall contre Abdoulaye Wade en 2012. Mais un septennat plus tard, rien ne va plus entre le président sortant et Y en a marre.

Il ne les a pas nommés, mais tout le monde a compris de qui il parlait. « Nous avons une jeunesse dynamique qu’il faut former. Mais pas une jeunesse formée à insulter. Insulter les chefs d’État, insulter tout le monde, ce n’est pas avec ça que l’Afrique va atteindre l’émergence », a lâché Macky Sall le 17 janvier, à l’occasion de la 3e Conférence internationale sur l’émergence de l’Afrique (CIEA) organisée à Dakar.

Dans le viseur présidentiel : les rappeurs Thiat et Kilifeu, qui forment le groupe Keur Gui. Ces figures bien connues de la jeunesse sénégalaise, cofondateurs du mouvement Y en a marre avec le journaliste Fadel Barro, ont diffusé le 31 décembre un clip qui fait beaucoup parler au Sénégal : Saï Saï au cœur.