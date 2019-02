Migrations : le Qatar promet à l’Union africaine une aide de 20 millions de dollars

Le Qatar s'est engagé auprès de l'institution panafricaine à financer, à hauteur de 20 millions de dollars, des programmes de réinsertion pour les victimes de l'immigration clandestine en Afrique.

À l’occasion d’une visite de deux jours au Qatar, le président de la commission de l’Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, s’est entretenu lundi avec le ministre qatari des Affaires étrangères, Mohammed ben Abdulrahman Al Thani. À l’issue de la réunion, les deux hommes ont conclu un mémorandum prévoyant une aide qatarie de 20 millions de dollars (17,5 millions d’euros) destinée aux victimes de la migration illégale et du trafic d’êtres humains en Afrique. Le document a été signé par Hamad Al Shahwani, le vice-directeur des projets de développement du Qatar Fund Development, et la Soudanaise Amira Al Fadel, membre de la commission des Affaires sociales de l’Union africaine.

>>> À LIRE – Le Niger et l’Italie saluent la chute du flux de migrants africains vers l’Europe

Ce soutien prendra principalement la forme de programmes de micro-finance afin d’accompagner la réintégration sociale des migrants revenus dans leur pays d’origine. Il s’agira également d’aider ceux bloqués en Afrique du Nord, et en particulier en Libye, à retourner dans leur pays d’origine.

Séduction des États africains

« J’espère que c’est le début d’une solution à cet épineux problème », a commenté Moussa Faki Mahamat lors d’une conférence de presse. « Ces douze derniers mois, 30 000 migrants ont pu quitter la Libye pour rejoindre leur pays d’origine, mais le nombre [de migrants encore bloqués dans le pays] est bien supérieur », a-t-il ajouté.

Selon les chiffres du ministère italien de l’Intérieur, 23 270 migrants ont débarqué en Italie en 2018. La plupart ont voyagé depuis la Libye.

Relativement discret sur le continent comparé à ses rivaux saoudien et émirati, le Qatar mène depuis quelques années une politique de séduction des États africains, via des promesses d’investissement et l’action d’organisations caritatives.