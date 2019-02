Libre-échange avec l’Union européenne : la Tunisie est-elle prête ?

Alors que les négociations entre la Tunisie et son partenaire européen pour un accord sur le libre-échange complet et approfondi (Aleca) sont amorcées depuis plus de trois ans, des acteurs de la société civile craignent les retombées « désastreuses » d’un tel accord.

Initiés en 2015, les pourparlers de l’accord de libre-échange complet et approfondi (Aleca), qui vise à limiter les obstacles tarifaires et à harmoniser l’environnement commercial et juridique des deux partenaires, en sont au troisième round, après une semaine de délibération à Bruxelles, du 10 au 14 décembre.

Mais l’Aleca inquiète de nombreux observateurs et économistes tunisiens, qui dénoncent « un certain empressement de la part du gouvernement » à ouvrir un pays de 11 millions d’habitants à un continent de 500 00 millions d’habitants, classé deuxième puissance économique mondiale.