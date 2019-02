Guinée : le succès de Mamadou Saliou Diallo, le PDG autodidacte à la tête de Sonoco

Vendeur de pain chaud à son jeune âge, Mamadou Saliou Diallo est aujourd’hui l'un des hommes les plus riches de Guinée. Le self-made-man est à la tête de la Société nouvelle de commerce (Sonoco) qui regroupe plusieurs sociétés dans des domaines tels que la farine, l’import-export et la construction.

Sixième fortune de Guinée et à la tête de la Société nouvelle de commerce (Sonoco), un empire de cinq sociétés, Mamadou Saliou Diallo vient de loin. Son histoire commence il y a une quarantaine d’années avec des baguettes de pain. Lorsqu’il quitte son village natal pour la capitale Conakry à l’âge de 14 ans, Saliou Diallo devient vendeur de pain. Pour avoir du succès, il misait sur des baguettes fraîchement sorties du four.

Mais Mamadou Saliou Diallo rêve plus grand et se lance un défi : créer plus tard sa propre usine de fabrication de farine à pain. Quelques années plus tard, l’homme d’affaires, autodidacte, réussi à créer la plus grande minoterie de Guinée.

Les Moulins d’Afrique, l’une des plus importantes usines de Guinée, est installée dans la zone industrielle de Conakry. L’usine qui compte quatre moulins produit 80% de la farine de blé consommée dans le pays. Chaque jour, les Moulins d’Afrique sortent entre 9 000 et 16 000 sacs de 50 kilos.

Sonoco, l’une des entreprises les plus florissantes du pays

Mais le marché de la farine en Guinée est encore loin d’être totalement couvert. La société s’est donc engagée dans un projet d’extension.

« Le but est de doubler la production. Nous allons également doubler notre chiffre d’affaires. La production va permettre de répondre au marché local et d’exporter », explique le PDG.

Les Moulins d’Afrique représentent aujourd’hui 41% du chiffre d’affaires de Mamadou Saliou Diallo. L’homme d’affaires possède en tout cinq sociétés dans divers secteurs, dont la construction et l’import-export. Grâce à ses activités cumulées, Sonoco est aujourd’hui l’une des entreprises les plus florissantes de la Guinée. En 2017, le groupe a réalisé un bénéfice de plus de 90 milliards de francs CFA.

