La nouvelle vie de Rama Yade, entre Washington et l’Afrique

L’ex-secrétaire d’État de Nicolas Sarkozy travaille désormais à la Banque mondiale, et sillonne le continent africain pour le compte de l’institution financière internationale.

La semaine dernière, lors de la cérémonie de remise du Ballon d’or africain de football, on pouvait apercevoir Rama Yade à Dakar, sa ville de naissance. Très discrète depuis un an et demi, l’ex-secrétaire d’État de Nicolas Sarkozy chargée des Affaires étrangères et des droits de l’homme, qui vit depuis six mois à Washington, sillonne désormais le continent africain.