Gabon : Julien Nkoghe Bekale nommé Premier ministre et Faustin Boukoubi élu président de l’Assemblée nationale

Faustin Boukoubi a été élu vendredi président de l’Assemblée nationale du Gabon. Quelques minutes après la mise en place de cette nouvelle Assemblée, Ali Bongo Ondimba a également nommé un nouveau Premier ministre, Julien Nkoghe Bekale.

Le nom du nouveau Premier ministre a été annoncé dans la nuit du vendredi 11 au samedi 12 janvier. « Par décret du président de la République est nommé chef du gouvernement M. Julien Nkoghe Bekale », a annoncé le secrétaire général de la présidence gabonaise, Jean-Yves Teale, dans une vidéo diffusée sur les médias nationaux.

L’ex-Premier ministre, Emmanuel Issoze-Ngondet, devient « médiateur de la République », a ajouté Jean-Yves Teale.

Julien Nkoghe Bekale a été plusieurs fois ministre sous la présidence d’Ali Bongo : Travail mais aussi Petites et Moyennes entreprises. Il a également été ministre sous la présidence d’Omar Bongo Ondimba.

Un nouveau gouvernement est attendu prochainement avec un nombre de ministres plus restreint.

Nouvelle Assemblée nationale

Faustin Boukoubi, le nouveau président de l’Assemblée nationale, est lui aussi un cacique du parti au pouvoir. Âgé de 65 ans, cet ancien secrétaire général du Parti démocratique gabonais (PDG) succède à Richard Auguste Onouviet, dont le mandat s’est achevé le 30 avril 2018. Député influent, plusieurs fois ministre sous Omar Bongo Ondimba, il avait été porté en 2008 au secrétariat général du parti. Tenu à distance de la campagne présidentielle de 2016 par une partie de l’entourage du président Ali Bongo, il a démissionné le 10 août 2017. Alors qu’on le croyait définitivement en rupture de ban avec la majorité, il est réapparu en décembre 2017 au congrès du PDG, à l’issue duquel Ali Bongo lui a confié la présidence du conseil consultatif des sages.

Ces changements interviennent dans un contexte où le président se trouve toujours en convalescence au Maroc, et alors que le pays a connu lundi 7 janvier une tentative de coup d’État. Le 30 avril 2018, le mandat des députés n’avait pas été reconduit par la Cour constitutionnelle, qui l’avait déjà prorogé à deux reprises.

On note, par ailleurs, l’entrée au bureau de la Chambre d’autres personnalités proches d’Ali Bongo Ondimba. Ainsi, sa fille Malika Bongo Ondimba, élue à Bongoville (Haut Ogooué) et désormais deuxième secrétaire du bureau. Quant au nouveau questeur, Hervé Patrick Opiangah, député de Mounana, il est le neveu de sa première épouse, Annick Aubierge Lafitte Mouvagha, et fait partie du premier cercle du chef de l’État.

Composition du nouveau bureau de l’Assemblée nationale

Président : Faustin Boukoubi (PDG, Pana, Ogooué Lolo)

Vice-président : Idriss Ngari (PDG, Ngouoni, Haut Ogooué)

2e vice-président : Richard Royembo (PDG, 3e siège de Port-Gentil)

3e vice-président : Lucienne Owoulanga (PDG, Libreville)

4e vice-président : Jonathan Ignoumba (parti des Democrates)

5e vice-président : Raphael Ngazouze (PDG, Cantons Nké et Fieng-Okano, Ogooué Ivindo)

Vice-président de l’opposition : poste à pourvoir

1er questeur : Hervé Patrick Opiangah (UDIS, Mounana, Haut Ogooué)

2e questeur : Philippe Nzengue Mayila (PDG)

1er secrétaire : Barnabé Indoumou (PDG, Canton Basse-Lombo, Ogooué Lolo)

2e secrétaire : Malika Bongo Ondimba (PDG, Bongoville, Haut Ogooué)

3e secrétaire : Frédéric Nzue Edzang (RV, Medouneu, Woleu Ntem)

Groupe parlementaire PDG

Président : Martin Mabala (PDG, Fougamou, Moyen Ogooué)

Vice-président : Jean Massima (PDG, Koulamoutou, Ogooué Lolo)

Secrétaire : Francis Ntolo Eya’a (PDG, cantons Ekorété, Woleu Ntem)

Trésorier : Ferdinand Mbadinga Mombo (PDG, Canton Mougalaba, Nyanga)

Commission des lois

Président : Gabriel Malonga Mouelet (PDG, Libreville)

Vice-président : Mathias Otounga (PDG, Okondja, Haut Ogooué)