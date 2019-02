Algérie – Affaire Kamel Chikhi : qui a intérêt à taire les conclusions des commissions rogatoires ?

Les commissions rogatoires délivrées en juin dernier au Brésil et en Espagne, dans le cadre de la saisie historique de 701 kg de cocaïne au port d’Oran, ont transmis, en novembre dernier, leurs conclusions aux autorités algériennes. Mais celles-ci n’ont pas encore été mises à disposition du juge d’instruction, a appris Jeune Afrique de plusieurs sources judiciaires.

Pourquoi ce retard ? C’est la question que se posent les avocats, affirmant qu’a ce stade, l’enquête judiciaire s’est limitée au périmètre de l’homme d’affaires et promoteur immobilier Kamel Chikhi, ses deux frères, son associé, son agent de consignation et son directeur commercial. Les six prévenus sont accusés « d’importation, commerce, distribution de drogue et blanchiment d’argent ». Des chefs d’inculpation passibles de la peine de mort.