Côte d’Ivoire : ce que Ouattara et Soro se sont dit lors de leur tête-à-tête tendu

Alassane Ouattara a reçu samedi en audience Guillaume Soro, le président de l’Assemblée nationale. Un rendez-vous qui n’a pas vraiment permis d’améliorer les relations entre les deux hommes, devenues difficiles au fil des mois.

Avant cette rencontre, samedi à la résidence de Cocody-Riviera Golf du chef de l’État, les deux hommes « communiquaient souvent via leurs aides de camp respectifs : Herman Koné, pour Guillaume Soro, et Bakari Diarrassouba, pour le président Ouattara », confie une source bien informée. Ils se sont également rencontrés le 19 décembre dernier, dans les salons de la présidence ivoirienne, à l’occasion du dîner d’État donné en l’honneur de Paul Kagame. Mais ce jour-là, ils ne se sont pas serré la main. Le tête-à-tête inédit de samedi, qui a duré un peu plus d’une demi-heure, était une sorte de rendez-vous de clarification. Une occasion attendue depuis plusieurs mois.

