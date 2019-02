Ahlem Gharbi, conseillère Maghreb-Moyen-Orient d’Emmanuel Macron, quitte l’Élysée pour l’AFD

Ahlem Gharbi, la conseillère Afrique du Nord et Moyen-Orient du président Macron, quitte l'Élysée pour rejoindre l’Agence française de développement (AFD). Elle est remplacée à son poste par Marie Philippe, diplomate de carrière.

Elle sera restée un an et demi au Château. Ahlem Gharbi, conseillère technique Afrique du Nord et Moyen-Orient d’Emmanuel Macron, a quitté ses fonctions lundi, selon le Journal officiel (JO) daté du 3 janvier. Son départ de l’Élysée aurait presque pu passer inaperçu, s’il n’avait été annoncé au lendemain de celui de Sylvain Fort, le « Monsieur com’ » et plume du chef de l’État français. Et le même jour que celui de Barbara Frugier, la conseillère communication internationale – prévu toutefois depuis plusieurs mois.